Стали известны последние слова погибшего за решеткой вора в законе Вагона

Адвокат погибшего в пермской колонии вора в законе Владимира Вагина (известного криминальных кругах как Вагон) рассказал о последнем свидании со своим подзащитным. Интервью с Александром Караваевым опубликовало информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

«Условия содержания в колонии у Вагина были жесткие: никаких послаблений, никакого телевизора, один в четырех стенах. Особое пристрастие со стороны администрации никем не скрывалось. Все всегда кивали на Пермь, на особые указания из центра», — рассказал Караваев.

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На последнем свидании защитник обсуждал с Вагиным технику защиты, они говорили о семье и обсуждали новости. В день своей смерти, по словам Караваева, его подзащитный встречался с другим адвокатом. Вагин вел себя как обычно, затем его увели в камеру, где вор в законе провел около четырех часов. Дважды выходил из нее: за тапочками и лекарствами.

«Говорят, что его последние слова были: "Спасибо, братцы!" — заключенные в ЕПКТ (едином помещении камерного типа — прим. «Ленты.ру») просили его звать на помощь, если ему будет хуже с давлением», — сказал Караваев, отметив, что не верит в версию суицида Вагина и считает случившееся убийством.

24 сентября сообщалось, что Вагин мог стать жертвой давления со стороны тюремной администрации. За три дня до гибели его перевели в ИК-11, имеющую репутацию «пыточной». Два года назад там обнаружили мертвым другого вора в законе, Максима Новикова (Макс Пионер).

Тело 54-летнего авторитета было обнаружено 22 сентября в камере ИК-11 (поселок Ныроб Чердынского района Пермского края). По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Неоднократно судимый уроженец Калининградской области Вагин получил титул вора в законе в 1995 году. В 2013-м власти США включили Вагина в состав «Братского круга» — гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных (в нем оказался даже певец Григорий Лепс).

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