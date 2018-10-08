Раскритиковавший поставки С-300 в Сирию раввин объяснился

Главный раввин России Берл Лазар пояснил свое критическое высказывание о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Катастрофа, в которой погибли российские военнослужащие, — это ужасная трагедия, вызвавшая скорбь и сочувствие у нас, как и миллионов других людей. Но дополнительное напряжение, возникшее в регионе, усугубляет эту трагедию. Именно это я и имел в виду, говоря о поставках зенитно-ракетных комплексов в Сирию», — заявил Лазар.

Раввин отметил, что не является военным экспертом или политиком, чтобы рассуждать о «военно-политических последствиях» поставки С-300. «Но утрата столь важной ценности, как взаимное доверие и сотрудничество между странами в разных областях, конечно, не может не вызывать у меня тревогу и сожаление», — пояснил Лазар.

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По его словам, российско-израильские отношения в последние годы достигли «чрезвычайно высокого уровня доверия», «тем тяжелее видеть, как возникают угрозы этому взаимовыгодному процессу». Лазар выразил надежду, что «скорая встреча между президентом России и премьер-министром Израиля вернет прежний уровень взаимоотношений».

Ранее в интервью израильским журналистам Берл Лазар назвал решение Москвы поставить Дамаску С-300 «ошибкой, которая только добавит проблем в регионе».

В ночь на 18 сентября в Сирии был сбит российский самолет Ил-20, погибли 15 военнослужащих. Москва заявила, что израильские самолеты F-16, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Израильская армия обвинила в трагедии Иран и «Хезболлу». Спустя несколько дней Россия заявила, что передаст Сирии комплексы С-300. 2 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что поставка завершена.

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