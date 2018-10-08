Главный раввин России назвал ошибкой поставку С-300 в Сирию

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что Москва не должна была поставлять в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. Его слова приводит израильское издание Haaretz.

«Я думаю, это ошибка, которая только добавит проблем в регионе», — сказал Лазар.

Священнослужитель добавил, что обсуждает поставку вооружения в Сирию с президентом России Владимиром Путиным. Раввин отметил, что этот вопрос является крайне важным для его коллег в Израиле, а также выразил надежду, что Израиль и Россия продолжат сотрудничество в области предотвращения террористических угроз.

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2 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что поставка ракетных комплексов С-300 в Сирию завершена. В течение трех месяцев сирийских военных будут обучать использованию систем.

Передача Дамаску современных средств ПВО была анонсирована после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. На борту находилось 15 военнослужащих, все они погибли. Москва считает, что израильские военные подставили самолет под удар сирийского оружия.

Объявляя о грядущих поставках вооружения, Шойгу напомнил, что Россия должна была обеспечить Сирию С-300 еще в 2013 году, однако приостановила действие контракта по просьбе Израиля.

В апреле 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман подчеркнул, что страна будет уничтожать российские С-300, если Сирия использует их. «Для нас важно, чтобы оборонительное вооружение, которое русские передают Сирии, не применялось против нас», — отметил он.

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