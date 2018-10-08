Работодателей обяжут следить за синяками и ушибами сотрудников

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей вести учет синяков, ссадин, ушибов и других микротравм сотрудников, а также устанавливать обстоятельства, при которых они были получены, пишут «Известия».

В ведомстве считают, что такие меры помогут избежать несчастных случаев на производстве, потому что большинство микроповреждений возникает из-за нарушений трудового процесса и требований охраны труда.

В настоящее время работодатель не должен следить за небольшими проблемами со здоровьем работника, в его обязанности входит только расследование серьезных травм и повреждений на предприятии. При этом часто именно микротравмы становятся предвестниками профессиональных заболеваний.

Законопроект предусматривает заявительный характер учета микроповреждений, то есть после обращения самого работника. В комитете «Опоры России» по социальному развитию и трудовым отношениям отметили, что учет ссадин и синяков можно вести через электронные сервисы, например корпоративные порталы.

Директор НИИ медицины труда имени академика Измерова Игорь Бухтияров подчеркнул, подобная практика отслеживания микротравм существует во многих развитых странах и является частью профилактики серьезных происшествий и трагедий.

По данным Минтруда, в 2017 году было зарегистрировано 1595 смертельных несчастных случаев на производстве. Всего же в прошлом году на рабочем месте умерли 2,6 тысячи человек. Чаще всего смерти были связаны с болезнями сердца и сосудов, самоубийствами и отравлением алкоголем.

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