Песков отказался раскрыть стоимость С-300 для Сирии

Поставка российских комплектов С-300 в Сирию завершена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмирий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 9 октября.

Представитель Кремля переадресовал в оборонное ведомство вопрос об условиях поставки оружия. Он напомнил, что на заседании Совбеза глава Минобороны Сергей Шойгу докладывал участникам оперативного совещания и главнокомандующему, президенту Владимиру Путину.

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«Все остальные нюансы связаны с этой поставкой, пожалуйста, узнавайте в Минобороны», — заключил Песков.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщило, что Москва безвозмездно поставила Сирии зенитные ракетные комплексы. По словам собеседника агентства, техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, она прошла капитальный ремонт и «способна выполнять боевые задачи».

2 октября российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что поставка ракетных комплексов С-300 в Сирию завершена. В течение трех месяцев сирийских военных будут обучать использованию систем.

О передаче Дамаску современных средств ПВО было объявлено после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря.

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