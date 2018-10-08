С-300 достались Сирии даром

Россия безвозмездно поставила Сирии зенитные ракетные комплексы С-300ПМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый. Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 "Триумф", она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что С-300ПМ «переданы сирийской стороне на безвозмездной основе». По его словам, вместе с пусковыми установками в Сирию доставили боекомплект из более чем 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона.
2 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что поставка ракетных комплексов С-300 в Сирию завершена. В течение трех месяцев сирийских военных будут обучать использованию систем.
Передача Дамаску современных средств ПВО была анонсирована после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. На борту находилось 15 военнослужащих, все они погибли. Москва считает, что израильские военные подставили самолет под удар сирийского оружия.