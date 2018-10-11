Появилось видео разговора Кокорина и Мамаева со следователями

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, задержанные по подозрению в хулиганстве, пообщались со следователями. Кадры ведомственной съемки попали в распоряжение Telegram-канала 112.
Спортсменов попросили назваться и задали вопрос о причине их задержания. На кадрах видно, как Мамаев прячет лицо и в определенный момент отказывается отвечать на вопрос следователя. Кокорин же смотрит в камеру и демонстрирует готовность к разговору.
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