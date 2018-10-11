Назван город России с самым дешевым съемным жильем

Съемные квартиры подорожали в третьем квартале 2018-го в большинстве городов России с населением от 300 тысяч человек. Максимальные ставки отмечаются в Москве, минимальные — в Магнитогорске, следует из материалов портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в 69 крупных городах составила 11,6 тысячи рублей в месяц. Максимальные ставки зафиксированы в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге — 32,9 тысячи, 21,9 и 21,8 тысячи рублей в месяц соответственно.

Самые низкие цены на съемные «однушки» в третьем квартале отмечались в Магнитогорске — 6,6 тысячи рублей в месяц. На втором и третьем местах оказались Чебоксары и Курск со средними ставками аренды в 6,954 и 7 тысяч рублей в месяц.

В третьем квартале цены на аренду однокомнатных квартир поднялись в 43 городах с населением от 300 тысяч жителей, в 23 ставки снизились. Особенно заметный рост цен оказался в Омске, Саранске, Ижевске, Ставрополе, Тюмени (6,8-7,7 процента). Снижение оказалось наиболее выраженным в Тольятти, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже (6,4-7,3 процента).

Ранее Минстрой России подготовил и опубликовал документ, устанавливающий среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в различных регионах страны. Самыми высокими цены на квартиры в третьем квартале 2018-го оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области. Минимальные показатели зафиксированы в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Саратовской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!