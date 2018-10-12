ГРУ уличили в кибератаке на киевское метро

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об участии Главного разведывательного управления (ГРУ) России в кибератаках на киевское метро и одесский аэропорт в октябре 2017 года. Информацию об этом поступила от Национального центра кибербезопасности Великобритании, говорится на сайте министерства.

«Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация свидетельствует об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся», — заявил Омелян.

Министр также рассказал о своем видении кибербезопасности предприятий транспортной сферы. «Только объединив усилия, обмениваясь информацией о киберинцидентах и экспертизой мы сможем создать надежный и взаимовыгодный механизм борьбы с кибертерроризмом», — рассказал Омелян.

Владимир Омелян не первый раз выступает с обвинениями в адрес России. Ранее, 9 октября этого года, он называл РФ виновной в взрывах на военных складах в Черниговской области.

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