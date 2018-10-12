В Подмосковье ограничат деятельность 48 застройщиков

Деятельность 48 подмосковных застройщиков по заключению договоров долевого участия будет приостановлена. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 12 октября.

«На сегодняшний день в Подмосковье порядка 400 застройщиков, которые в рамках долевого строительства отчитываются о своей деятельности в областной Главгосстройнадзор. Из них 48 девелоперов не открыли специализированные счета в уполномоченных банках по строящимся объектам. Эти компании будут лишены возможности заключать новые ДДУ на реализуемые проекты», — говорится в сообщении.

При этом, как пояснил начальник Главного управления государственного строительного надзора Мособласти Артур Гарибян, это не запрещает застройщикам продолжать строительство за счет собственных или кредитных средств.

«Девелоперы в праве реабилитироваться, и все же открыть спецсчет в одном из уполномоченных банков и уведомить контролирующий орган об этом. После проведения проверочных мероприятий, в случае подтверждения соответствия застройщика требованиям закона о долевом строительстве № 214-ФЗ, мы примем решение о направлении в Росреестр уведомления о снятии ограничения», — пояснил он.

17 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что число работающих в Московской области застройщиков сокращается, на местный рынок новостроек выводят все меньше проектов, что в конечном итоге может привести к дефициту первичного жилья в регионе.