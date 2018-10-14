Американец предрек себе победу в бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чэндлер заявил, что считает себя способным победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я единственный человек на планете, кто может победить Хабиба. Любой другой — либо жертвенный ягненок, либо идет ради денег. Я единственный легковес на планете, способный выиграть эту битву!» — гласит запись Чэндлера.

32-летний американец представляет организацию Bellator. Рэпер 50 cent (Кертис Джексон) уже предложил Нурмагомедову от лица организации покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и выступать именно в Bellator. Нурмагомедов в социальных сетях проявил заинтересованность в предложении.

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11 октября 30-летний Нурмагомедов выдвинул руководству UFC ультиматум. Он покинет промоушен, если его друг Зубайра Тухугов будет уволен из-за беспорядков после главного боя на UFC 229.

7 октября после того как Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона в легком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором, в октагоне и за его пределами разгорелась драка. Одним из ее участников стал именно Тухугов.

Чэндлер имеет в своем послужном списке 18 побед и четыре поражения. У Нурмагомедова в активе 28 побед подряд.

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