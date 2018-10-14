Мамаев рассказал о первых днях в заключении

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своем содержании в СИЗО «Бутырка». Слова 30-летнего футболиста приводит телеканал «Дождь».

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — сообщил Мамаев. Он также отметил, что никому не пожелает оказаться в СИЗО.

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13 октября адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не считает арест футболистов законным. По ее мнению, у следствия не было причин возбуждать дела по статье о хулиганстве и, следовательно, избирать мерой пресечение заключение под стражу.

11 октября Мамаев и Кокорин были помещены в СИЗО. Срок ареста составил два месяца. Днем ранее оба спортсмена сами явились в отделение полиции после того, как представитель МВД заявил о том, что в случае неявки игроки будут объявлены в федеральный розыск.

Футболисты проходят фигурантами по двум уголовным делам. Им грозит тюремный срок до семи лет лишения свободы. От рук Мамаева, Кокорина и других соучастников пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой, а затем директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

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