Уличенный Путиным в «борзоте» Кокорин сел на два года

Суд признал виновным в невыплате зарплат работникам, мошенничестве и уходе от налогов учредителя ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НЗТИ) Дениса Кокорина и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 15 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Кокорина признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество»), части 1 и части 2 статьи 145.1 («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») и части 1 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя») УК РФ.

Кокорину также присудили штраф в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что учредитель НЗТИ полностью погасил задолженность по зарплате перед рабочими. Для возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением, арестованы несколько объектов недвижимости и счета Кокорина.

26 сентября 2017 года сообщалось, что прокуратура направила в суд уголовное дело Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам, мошенничестве и сокрытии средств предприятия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, с 21 июля 2017 года он находился под домашним арестом.

Правоохранительные органы обратили внимание на деятельность руководства нижнетагильского завода после встречи президента Владимира Путина с бывшим в то время врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава государства обратил внимание на жалобу рабочих о невыплате зарплаты, как им сказали, пока не будет личной просьбы президента.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — отметил Путин. После этого руководители завода начали гасить задолженность перед работниками по зарплате.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



