Французский игрок разочаровался в людях после победы сборной на ЧМ

Французский защитник Лоран Косельни, пропустивший чемпионат мира 2018 года из-за травмы, объявил об уходе из сборной и рассказал о психологическом ущербе, который нанесла ему победа команды на мундиале. Слова футболиста приводит Canal+.

«Думаю, я отдал Франции все, что мог. Травма не заставила меня изменить решение. С "трехцветными" покончено. Победа сборной на чемпионате мира нанесла мне больший психологический ущерб, чем тяжелая травма», — заявил Косельни.

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Он также раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который забыл про него из-за травмы. «Он позвонил мне однажды, на мой день рождения в сентябре. Больше не звонил. Очень многие люди разочаровали меня, не только тренер. Кажется, будто меня ударили в затылок. Когда ты в хорошей форме, у тебя много друзей. Когда ты травмирован... через какое-то время о тебе забывают», — пожаловался футболист.

Косельни получил травму в мае, играя за лондонский «Арсенал» в Лиге Европы. Из-за этого он пропустил чемпионат мира в России, который завершился победой сборной Франции. Защитник провел за команду 51 матч. Во время отборочного турнира к мундиалю он был основным игроком.

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