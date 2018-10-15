Найдены загадочные останки ребенка-«вампира»

Итальянские археологи обнаружили на кладбище пятого века нашей эры останки 10-летнего ребенка, прозванного «Луньянским вампиром». Между челюстями черепа был помещен камень, который, согласно верованиям, должен был предотвратить восстание из гроба. Об этом сообщает издание Science Alert.

Скелет ребенка, чей пол пока остается неизвестным, был найден в месте массового захоронения детей La Necropoli dei Bambini, которое располагается поблизости от итальянской коммуны Луньяно-ин-Теверина (область Умбрия). Кладбище образовалось поверх руин заброшенной римской виллы первого века нашей эры.

С помощью анализа ДНК других останков были выявлены следы простейшего паразита Plasmodium falciparum, возбудителя малярии — острого и смертельно опасного заболевания. При обследовании останков ученые также заметили следы абсцесса зубной ткани, что является еще одним признаком малярии.

«Луньянский вампир» гораздо старше всех других погребенных детей, что, по словам исследователей, является аномалией. До этого максимальный возраст ребенка, найденного в захоронении, достигал трех лет к моменту смерти.

Как отмечают ученые, при погребении тел местные жители практиковали апотропеическую магию — ритуалы, предназначенные для оберегания от порчи и предотвращающие воскрешение мертвецов. Так, на останки клали тяжелые камни, а рядом хоронили обезглавленных щенков, принесенных в жертву. Также в могилах нашли коготь ворона и кости жабы, которая считалась средством от болезней.

«Вампирские» захоронения были обнаружены и в других местах Италии, а также в Польше. Однако исследователи считают, что люди боялись не вампиров, а возвращения смертельных эпидемий, поэтому пытались предотвратить передачу болезни от мертвых.

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