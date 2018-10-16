Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent (Кертису Джексону), оскорбившему менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза. Нурмагомедов прокомментировал пост музыканта в Instagram.

«Никогда не говори плохо о моем брате», — предостерег рэпера Нурмагомедов под записью музыканта, в которой он высмеял Абдель-Азиза. После этого 50 Cent удалил пост.

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Ранее 16 октября рэпер разместил в Instagram пост, посвященный Абдель-Азизу. «Еще один пример плохого менеджера, этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — написал музыкант.

До этого Абдель-Азиз отреагировал на попытку Джексона переманить Нурмагомедова из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Bellator за два миллиона долларов. Менеджер отметил, что за эту сумму 50 Cent может разве что «открыть для Хабиба бутылочку Coca-Cola».

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 7 октября он защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором, проведя болевой прием в четвертом раунде. После этого россиянин подрался с тренером соперника, а секунданты Нурмагомедова, в том числе его друг и боец UFC Зубайра Тухугов, атаковали Макгрегора. Глава промоушена Дэйна Уайт пообещал, что участвовавшие в нападении на Макгрегора спортсмены больше не выступят в UFC. Бой Тухугова с Артемом Лобовым, запланированный на 27 октября, отменили, после чего Нурмагомедов поставил руководству UFC ультиматум: или Тухугова прощают, или чемпион разорвет контракт с организацией.

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