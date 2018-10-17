В Амстердаме обсудили потенциал применения стандартов WorldSkills

В рамках деловой программы WorldSkills Conference 2018 в Амстердаме состоялся воркшоп по исследованию новых областей применения стандартов WorldSkills, организованный российской стороной. Модератором сессии выступил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Это мероприятие стало стартовой точкой на пути к новому глобальному исследованию WorldSkills Russia, результаты которого будут презентованы в рамках чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. В нем будет учтен опыт образовательных разработок более 50 стран и крупнейших компаний, с помощью которого будут определены тренды и разработаны решения по транслированию образовательных решений, основанных на освоении актуальных компетенций, в глобальную экономику для ее укрепления и роста.

«Мы в России всегда смотрим на WorldSkills не как на соревнования, а как на мощный инструмент влияния на глобальную экономику и рынок труда. Экосистема WorldSkills базируется на соревнованиях, систему которых можно применить к большим рынкам рядом с новыми экономиками и образованием в мире», — отметил Роберт Уразов. Так, в России был обнаружен большой потенциал у аудитории рабочих в возрасте от 50-ти лет. Результаты прошедшего в этом году чемпионата «Навыки мудрых» продемонстрировали, что профессионализм не зависит от возраста, и возрастная категория граждан имеет более ответственный подход, нежели молодежь.

Участники дискуссии в Амстердаме привели примеры потенциальных новых рынков для применения стандартов WorldSkills в своих странах. Так, в США есть спрос на развитие рынка мидл-менеджмента на предприятиях, привлечение женкой аудитории к профессии сварщика и разделение рынков по социально-демографическому принципу — в частности, предоставление возможностей развития навыков бывшим заключенным. В Австралии заинтересовались развитием компетенций среди школьников, в Новой Зеландии — методом оценки квалификации и добавления его в бизнес-карту работников. В ЮАР отметили необходимость проведения бизнес-консультаций для мастеров, желающих коммерциализировать свой навык.

В качестве ключевого российского проекта по применению стандартов WorldSkills вне соревнований Роберт Уразов обозначил демонстрационный экзамен – национальную систему измерения уровня профессиональной подготовки выпускников и студентов, которая позволяет транслировать результаты каждого участника колледжам и работодателям в формате Skills-паспорта.

Идею поддержал научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исаак Фрумин. «Имеет смысл использовать методологию WorldSkills для измерения уровня квалификации. Во многих странах есть такие системы для школьников, но мы видим большой спрос и со стороны институтов среднего и высшего образования тоже. Профессиональные экзамены позволяют измерить квалификацию — это огромный рынок. Большим потенциалов обладают также методы измерения новых навыков в быстро развивающихся профессиях – DigitalSkills. И у WorldSkills в России есть такой опыт», — отметил он.

На сессии также были представлены глобальные тренды, на основе которых будет строиться исследование, и которые, по словам модератора, нельзя игнорировать. Это ускорение технологических и социальных изменений, в связи с которыми нужны быстрые и эффективные решения; усложнение операций, в связи с чем встает необходимость для создания совместных решений и расширение сотрудничества; цифровизация и автоматизация, диктующие новые навыки и рынки; демографические изменения, расширяющие диапазон трудоспособного возраста и целевых аудиторий.

«Начинать работу по развитию профессиональных навыков нужно с рассмотрения того, как меняется экономическая система, промышленность и технологии: наша система образования должна соответствовать новым требованиям и адаптироваться к этим стремительным переменам. Наша цель — привлечь внимание к проблеме развития профессиональных навыков, и чемпионат мира в Казани в 2019 году поможет нам в этом», — отметила автор исследования, официальный делегат от России в WorldSkills international, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Лошкарева.

В 2019 году Казань станет мировой столицей профессионального мастерства — там пройдет 45-ый чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019. Право на его проведение столица Татарстана получила 10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее WorldSkills International (WSI) по результатам голосования всех стран-членов движения, опередив Париж и Шарлеруа.

Как ожидается, чемпионат мира в Казани WorldSkills Competition 2019 примет в 1,3 раза больше участников по сравнению с предыдущим. На данный момент на участие в 45-ом мировом первенстве WorldSkills Kazan 2019 заявились 66 стран — для сравнения, на чемпионате мира в Абу-Даби в 2017 году их было 63. Количество заявленных участников уже сейчас на 30% превосходит показатель мероприятия в ОАЭ — 1 630 конкурсантов будут соревноваться на чемпионате мира в Казани (против 1 251 в Абу-Даби). Также выросло и число экспертов — 1 507 человек (в 2017 году — 1 188).

Основной перечень компетенций включает 56 профессий – на 10 процентов больше по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Помимо основных компетенций, чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills и для юных участников до 16 лет WorldSkills Junior.

Чемпионат мира в Казани значительно превосходит показатели предыдущих первенств WorldSkills Competition, отметил исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи в рамках заседания ежегодной Генеральной Ассамблеи в Амстердаме.

Перенять опыт организации чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition у России планирует Китай. Намерения были озвучены в рамках встречи делегаций на Генеральной Ассамблее.

В 2021 оду чемпионат мира WorldSkills Competition 2021 пройдет на площадке Национального выставочного центра в Шанхае. Эстафету мирового первенства Китаю передаст Россия на церемонии закрытия WorldSkills Kazan 2019.

«Нам необходимо продвигать профессиональное образование в Китае и России. Мы готовы предоставить поддержку с нашей стороны, а также хотим, чтобы Россия передала нам опыт по проведению чемпионата мира», — подчеркнул замминистра человеческого капитала КНР Танг Юн. Он также отметил качественный уровень организации Национального чемпионата в Южно-Сахалинске, который посетила делегация из Китая.

Генеральный директор WorldSkills Russia также пригласил китайских коллег к участию в соревновательных и исследовательских блоках проекта FutureSkills, который выйдет на глобальную арену в рамках чемпионата мира в Казани в 2019 году.

