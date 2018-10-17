Кадыров пожурил чеченского бойца UFC за оплеуху Макгрегору

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к российскому бойцу смешанного стиля Зубайре Тухугову. Запись опубликована в Instagram-аккаунте чеченского лидера.

«Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах — молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говорится», — написал Кадыров. Он также предложил Тухугову поддержку со стороны бойцовского клуба «Ахмат».

11 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов вступился за Тухугова. Он заявил, что готов покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в том случае, если в организации решат попрощаться с чеченским бойцом.

Тухугов ударил ирландца Конора Макгрегора во время потасовки после боя его друга — Нурмагомедова. Из-за участия в драке, Тухугов лишился поединка на турнире UFC. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что бойцы, замешанные в потасовке, больше не выступят под эгидой промоушена.

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