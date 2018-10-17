Раскрыты масштабы производства для Ту-160М2

В текущем году самарский завод «Кузнецов» завершит исполнение контракта на поставку четырех силовых агрегатов НК-32-02, предназначенных для самолетов Ту-160М2. Соответствующее заявление гендиректора «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александра Артюхова приводит правительство Самарской области.

«В этом году завершится исполнение первого контракта на поставку четырех новых двигателей НК-32 второй серии, заключены контракты на поставку еще 22 машин», — сказал гендиректор на встрече с губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Стороны отметили, что модернизация производства «Кузнецова» в 2018-2019 годах, согласно федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы», предполагает увеличение пропускной способности подразделений, задействованных в производстве элементов НК-32-02.

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Летные испытания Ту-160М с заводским номером 0804 (машина «Петр Дейнекин») начались в январе. К середине 2020-х годов ВКС России должны располагать 27 единицами Ту-160М2. Модернизацией самолета занимаются в Казани, производством двигателей для него — в Самаре.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 считается самым крупным и тяжелым сверхзвуковым самолетом в мире. Согласно открытым данным, максимальная скорость машины — 2230 километров в час, дальность полета — 13 900 километров, высота — 22 километра, размах крыла — до 56 метров. Самолет, способный перевозить до 40 тонн вооружения, впервые полетел в 1981 году.

Модернизация российских Ту-160 до Ту-160М предполагает оснащение самолетов двигателями НК-32 второго поколения, которые, по сравнению с агрегатами первого поколения, будут на десять процентов экономичнее, а также современными авионикой и бортовым комплексом обороны. Окончательная модификация самолета Ту-160М2 должна получить новейшие стратегические ракеты.

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