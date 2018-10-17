В Германии указали на двойные стандарты Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и все правительство страны используют двойные стандарты по отношению к России и Сирии. Об этом пишет немецкий историк Гетц Али в своей статье в Berliner Zeitung.

По его словам, когда российские спецслужбы обвиняются в проведении операций в Европе, власти ФРГ резко реагируют. «Если правительство Саудовской Аравии подозревают в предательском убийстве критиковавшего власти Джамаля Хашогги, никто в Берлине не требует экономических санкций», — отмечает он.

Как указал Али, аналогично решения принимаются, например, по Сирии. Так, когда террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) похищает 150 сирийских семей, в основном женщин и детей, то представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт молчит. Однако как только армия Сирии пытается остановить боевиков, то президента страны Башара Асада сразу называют злом, пишет историк.

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Али отмечает, что причины в каждой из ситуаций разные: где-то это просто двойные моральные принципы, где-то, как с Эр-Риядом, именно экономическая выгода. «В случае с Сирией наши власти не хотят признавать, что на протяжении долгих лет они своим преступным легкомыслием поддерживают "повстанцев"», — считает он.

Ранее в октябре Германия присоединилась к обвинениям США и Нидерландов в отношении России. Они заявили о причастности Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) к кибератакам в Европе.

Саудовский журналист-оппозиционер Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти уверены, что журналиста убили прямо в здании. В расправе подозревают 15 человек.

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