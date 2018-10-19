Отец Нурмагомедова позвал Макгрегора в Дагестан

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, позвал ирландца Конора Макгрегора в Махачкалу. Его слова приводит РИА «Дагестан».

Нурмагомедов-старший заявил, что готов простить все, что соперник говорил про его сына, и позвал на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо. «Надо быть милосердным», — отметил он. Турнир пройдет 15 декабря в Махачкале.

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Макгрегор был соперником Нурмагомедова-младшего в титульном бою на турнире UFC 229. Россиянин победил его болевым приемом в четвертом раунде и защитил пояс чемпиона в легком весе. До поединка ирландец не один раз высказывался об отце спортсмена, его родственниках и религии.

В настоящий момент Атлетическая комиссия штата Невада проводит расследование из-за массовой драки, которая произошла после окончания боя. Нурмагомедов и Макгрегор были временно отстранены от участия в боях.

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