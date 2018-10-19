Мать Кокорина пообещала заплатить за сына 10 миллионов

Светлана Кокорина, мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина, выразила готовность внести за арестованного сына залог в размере 10 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат спортсмена Олег Попов, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Прилагаю выписку из банка ВТБ по счету матери, свидетельствующую о том, что на ее счету есть 10 234 119 рублей», — сказал Попов.

За Кокорина также вступился «Зенит», попросивший смягчить назначенную футболисту меру пресечения. За нападающего лично поручились президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко и главный тренер Сергей Семак. Несмотря на это, спортсмена и его брата Кирилла, а также Павла Мамаева оставили в СИЗО.

8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей устроили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из столичных кофеен. Другим пострадавшим в конфликте футболистов с Паком стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря.

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