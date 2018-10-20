Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем

Половина съемных квартир Санкт-Петербурга сдаются в аренду по ставке до 25 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в материалах группы компаний Active (управляет агентствами недвижимости «Арендафон» и «Штаб квартир»), предоставленных редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, значительную долю петербургского рынка аренды — 29 процентов — также занимают объекты стоимостью 25-50 тысяч в месяц. Самое недорогое жилье предлагается съемщикам в Красносельском районе города, где средняя ставка не дотягивает до 26 тысяч рублей в месяц. Также относительно невысоки ставки в Кировском, Калининском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах.

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Самые дорогие арендные квартиры расположены в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах Санкт-Петербурга. В первом средняя стоимость найма жилья равна 50,6 тысячи рублей, в двух других — почти 59 тысячам рублей/месяц.

Эксперты подсчитали: за третий квартал 2018-го в массовом сегменте (эконом- и комфорт-класс) произошло увеличение стоимости аренды: петербургские «однушки» в среднем стали дороже на пять процентов, «двушки» — на семь, «трешки» — на девять.

Ранее, 21 сентября, были названы лучшие для квартиросъемщиков города России. Наиболее доступным съемное жилье оказалось в Кургане, Ельце и Стерлитамаке. Худшими для арендаторов признаны Москва, Симферополь и Севастополь.

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