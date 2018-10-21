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Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже

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Вести Крым / YouTube

Телекомпания «Вести. Крым» опубликовала видео с камер наблюдения в Керченском политехническом колледже, заснявших стрельбу и взрывы в заведении 17 октября. Ролик был показан в эфире телеканала «Россия 24», запись доступна в Telegram-канале Hue.

Камеры зафиксировали, как Владислав Росляков с рюкзаком и большой сумкой входит в здание колледжа через запасной вход, где нет металлоискателей и вахтера. Он поднимается на второй этаж, здоровается с молодым человеком, некоторое время они вместе идут по коридору.

На следующих кадрах Росляков уже без сумки, где убийца оставил ее, не видно. Росляков с рюкзаком спускается на первый этаж и садится на скамью у буфета, неподалеку от турникетов. Немного погодя он смотрит на телефон, после чего заходит в буфет и быстро выходит оттуда без рюкзака. Студент поднимается на второй этаж, по пути снимая ветровку и оставаясь в футболке с надписью «Ненависть».

Прогремел взрыв, в это время Росляков идет по коридору и расстреливает встречающихся ему студентов и преподавателей, стреляет в окна и мониторы в компьютерном классе. Момент самоубийства на опубликованных кадрах не показан.

17 октября четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил там несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом убил себя. В результате погибли 20 человек, большинство погибших — студенты. Сам стрелок в их число не входит.

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