Обнаружены очередные плюсы от санкций

Россия способна стать сильнее и открыть для себя новый путь развития благодаря наложенным на нее западным санкциям, рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в эфире телеканала НТВ. Об этом в понедельник, 22 октября, передает ТАСС.

«Из-за этих санкций мы станем сильнее, крепче, откроем для себя, наверное, новый путь развития — маски сброшены, это хорошо», — сказал Кобылкин.

Материалы по теме Русская семерка Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег

По его словам, сложившиеся бизнес-проекты между странами обычно продолжаются, несмотря на введенные санкции: «Они идут сложнее гораздо, но продолжаются».

«Я считаю, что у России все получится», — резюмировал министр.

Последний на данный момент пакет санкций был введен в отношении России властями США в конце августа. Он включает в себя запрет на поставку Москве товаров и технологий двойного назначения, а также связанных с нефтегазовой отраслью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!