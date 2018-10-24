Воспитатели детских садов стали получать еще меньше после майских указов

Средняя зарплата воспитателей детских садов в первом полугодии 2018 года составила 88,5 процента от средней зарплаты в сфере общего образования, в 2014-м этот показатель равнялся 94,3 процента. Таковы результаты исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы в сфере образования», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В опросе приняли участие 1200 воспитателей из 78 регионов. Некоторые педагоги заявили, что за четыре года их зарплата стала меньше на 20-30 процентов. 70 процентов воспитателей уверены, что получают меньше школьных учителей. Президент России Владимир Путин в майских указах 2012 года поручил в каждом регионе довести зарплату воспитателей до средней в общем образовании еще к 2013-му.

Самые низкие зарплаты у воспитателей оказались в Коми (5968 рублей на руки), Марий Эл (6000 рублей) и Орловской области (7000 рублей), а также в Ростовской, Курской, Псковской областях и в Алтайском крае.

37 процентов опрошенных воспитателей сказали, что сталкивались с неправильным расчетом зарплаты. 9 процентов педагогов столкнулись с частичной невыплатой, а 2 процента — с полной невыплатой денег. Сигналы о невыплате зарплат поступили из Вологодской, Волгоградской, Калининградской и Кировской областей, Забайкальского и Красноярского краев, Башкирии и Мордовии.

Вместе с тем более 85 процентов воспитателей работают сверхурочно, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2017 году. Половина опрошенных вынуждены выполнять дополнительные обязанности (например, уборку), чтобы получить премию. Воспитателям приходится за свой счет покупать игрушки и канцтовары, оборудовать группы. Кроме того, педагоги жалуются на переполненность групп.

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