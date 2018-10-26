США дали России несколько советов

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал, на что российским властям нужно обратить внимание в своей политике. Об этом передает в пятницу, 26 октября, Reuters.

«Будет полезно, если они (русские — прим. «Ленты.ру») перестанут вмешиваться в наши выборы, выйдут из Крыма и Донбасса на Украине, прекратят использовать незаконное химическое оружие для покушения на российских эмигрантов на Западе, и если они будут менее навязчивыми на Ближнем Востоке», — заявил советник американского президента.

Болтон также намекнул о намерении официальных лиц ужесточить ограничительные меры против России.

Кроме того, советник рассказал, что США заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в отношении КНР. «Китайский ракетный потенциал представляет угрозу для России, поскольку часть территории РФ находится в зоне поражения», — цитирует его агентство.

20 октября США заявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американский президент Дональд Трамп отметил, что будет развивать вооружение своей страны, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку.

В августе американское правительство пригрозило Москве «беспрецедентной военной силой» из-за того, что Россия застряла в Сирии. Вашингтон критикует военную кампанию, которую начали российские ВКС в 2015 году по просьбе сирийского лидера Башара Асада.

США неоднократно возлагали вину на Россию во вмешательстве в американские президентские выборы. Российская сторона отрицает причастность ко взломам и называет данные заявления «западной шпиономанией» и мракобесием.

Администрация США заявляла о причастности России к использованию химического оружия в Солсбери и отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также в применении химоружия в Сирии. В Москве эти обвинения считают бездоказательными.

Также Вашингтон не признает итоги референдума в Крыму 2014 года и обвиняет Россию в ведении военных действий в Донбассе. Российские власти настаивают, что присоединение полуострова было абсолютно легальным, и заявляют об отсутствии влияния на ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

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