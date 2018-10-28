Новое изобретение «Роскосмоса» может оставить аграриев без работы

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением искусственного интеллекта. Видео испытаний опубликовано на странице генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Facebook.

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — прокомментировал глава корпорации новое изобретение. Как сказано в видео, беспилотный комбайн оснащен машинным зрением и системой точного вождения, что позволяет ему проходить траектории любой сложности с высокой точностью.

НПО автоматики специализируется в «Роскосмосе» на разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, в частности, создает системы управления российской ракеты-носителя «Союз-2», а также баллистических ракет наземного и морского базирования.

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