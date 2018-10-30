США испытали «готовящуюся ответить» России ракету

США 26 октября успешно испытали противоракету средней дальности Standard Missile 3 (SM-3) версии Block IIA. Мишень, стартовавшую с комплекса на островах Кауаи (Гавайи), перехватила ракета, запущенная с эсминца John Finn. Соответствующее видео опубликовал Naval Today.

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Для обнаружения и отслеживания цели были задействованы радар AN/SPY-1 и информационно-управляющая система Aegis версии Baseline 9.C2. Учения, проводившиеся совместно с Японией, стали вторыми успешными для Standard Missile-3 (SM-3) версии Block IIA. Первый тест, состоявшийся в феврале 2017-го, был удачным, тогда как два последующих (в июне 2017-го и в январе 2018-го) провалились.

В январе директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн заявила, что разработка SM-3 Block IIA завершена и ракета запускается в производство. По ее словам, оружие будет развернуто в Польше и Румынии для ответа Европы на потенциальные баллистические угрозы, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.

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