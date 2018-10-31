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Британка «окаменела» из-за невнимательных врачей

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Жительнице Великобритании Грейс Ндажоки (Grace Ndajoki) десять лет не могли поставить верный диагноз, из-за чего ее внутренние органы покрылись рубцами. Об этом сообщает издание The Mirror.

Женщина страдает от аутоиммунного заболевания под названием системная склеродермия. При нем все ткани организма начинают твердеть. Десять процентов заболевших умирают в течение пяти лет.

Впервые Ндажоки обнаружила у себя необычные симптомы после рождения первого ребенка. Ее пальцы на руках и ногах бледнели, мерзли и теряли подвижность. Врачи объяснили происходящее болезнью Рейно, одним из ранних проявлений склеродермии. Когда женщина жаловались на боли в животе, вызванные склеродермией, врачи отмахивались от нее. Для лечения рук они советовали применять обезболивающее или «переехать в страну потеплее».

В течение следующих нескольких лет британка замечала, что ее кожа на руках твердеет. В надежде излечиться она перестала пользоваться лаком для ногтей и какими-либо химическими средствами.

Врачи смогли поставить верный диагноз только спустя десять лет: тогда британку госпитализировали из-за того, что она начала задыхаться. Рентген показал необратимые изменения, вызванные склеродермией. Врачи немедленно направили Ндажоки на химиотерапию.

Хотя британка была рада тому, что ей наконец поставили диагноз, ее сильно расстроило осознание, что она упустила возможность вылечиться. «Теперь мне не помогут никакие революционные технологии, даже стволовые клетки и пересадка легких», — посетовала она.

Ндажоки жалуется, что из-за болезни чувствует себя окаменевшей: «Мое заболевание очень серьезно. Врачам не удалось диагностировать склеродермию на ранних стадиях, поэтому она поразила мое сердце, легкие, кишечник, глаза, пищевод, почки и руки». Также из-за заболевания у нее развились сахарный диабет второго типа, остеоартрит и фиброз легких.

В 44 года ей пришлось уйти с работы. Женщина признается, что в самые тяжелые дни не может встать с постели и избегает любого общения. Она не может подняться или спуститься по лестнице, из-за чего в доме пришлось установить лифт.

Женщина активно участвует в благотворительной кампании, призванной помогать больным склеродермией.

По данным Mirror, в год склеродермией заболевают около 12 тысяч британцев. Развитие заболевания можно замедлить, но пораженные ткани лечению не подлежат.

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