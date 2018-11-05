В США оценили преимущества российских «танков-убийц»

Находящиеся на вооружении российской армии танки Т-72, Т-80 и Т-90 обладают набором небольших особенностей, повышающих их выживаемость и смертоносность. На некоторые из них обратило внимание американское издание The National Interest.

В частности, автор статьи выделил систему дистанционного подрыва снарядов «Айнет». Эта особенность позволяет осколочно-фугасным снарядам взрываться в полете, тем самым увеличивая площадь поражения и даже позволяя бороться с вертолетами.

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Внимание журналиста привлек всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) «Сосна-У». «Цели по-прежнему должны быть первоначально обозначены и зафиксированы наводчиком, но сопровождение движущихся целей становится намного точнее, поскольку исключает человеческий фактор», — указывается в статье.

Отмечается простота и надежность системы «Сода», защищающей танк от затекания напалма и иных горящих жидкостей в обитаемое и моторное отделение. Также восторг автора материала вызвало воздухозаборное устройство Т-80, максимально эффективно закачивающее воздух в газотурбинный двигатель.

Завершает обзор дистанционно управляемый зенитный пулемет с системой вертикальной стабилизации, который появился на Т-90 раньше, чем на американских «Абрамсах».

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