В России стало в 30 раз больше крылатых ракет

Количество крылатых ракет в России увеличилось в 30 раз за последние шесть лет. Об этом сообщила газета вооруженных сил России «Красная звезда».

Издание отмечает, что за шесть лет было усилено оснащение российской армии высокоточным оружием большой дальности. Так, количество высокоточных крылатых ракет выросло более чем в 30 раз, а носителей наземного, морского и воздушного базирования — более чем в 12 раз. Росту способствовали серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр».

Статья в газете посвящена шестилетию руководства Министерством обороны страны Сергея Шойгу. Он был назначен на этот пост 6 ноября 2012 года.

В конце октября сообщалось, что до конца 2019 года на боевое дежурство заступит первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», включающим межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. До 2027 года будет развернут еще как минимум один такой полк, решение о дальнейшем вооружении будет принято в зависимости от ситуации в мире.

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