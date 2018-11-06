Главный редактор «Эха Москвы» перенес операцию

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов перенес операцию на почке и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом он сообщил ТАСС.

«Все более-менее. Два часа под наркозом, привязан к капельницами и катетерам», — пояснил главред.

Ранее 6 ноября он сообщил в своем Telegram-канале, что вышел из наркоза. «Первый укол в задницу со школы за 45 лет. Зато обнаружили у бессердечного Венедиктова здоровое сердце», — шутил глава редакции «Эха Москвы».

Это вторая для Венедиктова операция за последнее время. Ранее его оперировали в середине октября.

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