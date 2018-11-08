ПСЖ поделил игроков по цвету кожи

Французский клуб ПСЖ делил футболистов по этническим группам при отборе в юношескую академию команды. Об этом сообщает Get Football News France со ссылкой на документы, опубликованные Football Leaks.

Политика парижан была направлена на то, чтобы не брать в академию чернокожих игроков африканского происхождения. Она действовала с 2013-го до весны 2018 года.

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При рекрутинге молодых игроков скауты ПСЖ должны были заполнять графу, в которой указывалась этническая принадлежность кандидата. В анкетах футболистов делили на «французов», «магрибцев» (север Африки), «африканцев» и «выходцев из Вест-Индии».

Скаут парижан Серж Фурнье рассказал, что после просмотра 17-летнего полузащитника Янна Гбоо дал рекомендацию заключить с ним контракт. Однако в ПСЖ отказались от игрока только потому, что он чернокожий.

Во Франции действует закон, согласно которому запрещено собирать и использовать при отборе сотрудников личные данные, касающиеся расовой или этнической принадлежности человека. За нарушение этого закона полагается наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч евро.

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