Фестиваль Club to Club посетили 60 тысяч человек

Почти 60 тысяч человек посетили музыкальный фестиваль Club to Club в 2018 году. Об этом сообщается на сайте события.

«В воскресенье, 4 ноября, закрылся 18-й фестиваль Club to Club с его живописными выступлениями, невероятными площадками и рекордом по посещению: почти 60 тысяч человек из 61 страны приняли участие в четырехдневном марафоне», — говорится в сообщении.

Хэдлайнером фестиваля в 2018 году стал композитор электронной музыки Ричард Дэвид Джеймс, выступающий под псевдонимом Aphex Twin. Он отыграл 1,5-часовой сет на площадке Lingotto.

Фото опубликовано @octobersurprise

Среди других участников фестиваля — такие артисты, как Beach House, Equiknoxx, Blood Orange, Jamie xx, Avalon Emerson, David August, Iceage, Leon Vynehall, Peggy Gou, Vessel, Call Super, Robin Fox, Tirzah, Yves Tumor, Gang of Ducks Soundsystem, Mana, Palm Wine, Primitive Art.

Club To Club ежегодно проходит в Турине с 2002 года. Создатели позиционируют свой проект как «один из самых необходимых фестивалей авангарда и поп-музыки в Европе».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!