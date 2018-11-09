«Рома» захотела бывшего работника отдела кадров

Итальянский клуб «Рома» заинтересовался полузащитником московского ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Об этом сообщает Calciomercato.it.

По информации издания, спортивный директор римской команды Рамон Мончи остался под впечатлением от игры 20-летнего хавбека в двух матчах Лиги чемпионов армейцев с «Ромой». После этого Ахметов вошел в список потенциальных трансферов римлян.

ЦСКА дважды уступил «Роме» — в Риме со счетом 0:3 и в Москве со счетом 1:2. В ответном матче Ахметов отдал голевую передачу.

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Футболист пополнил состав армейцев в июле 2018-го. В составе красно-синих полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Текущий контракт Ахметова с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Перед ответным матчем с «Ромой» игрок получил первый вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции.

В апреле текущего года Ахметов, выступая за казанский «Рубин», отказался продлевать контракт с командой. Из-за этого клуб перевел футболиста в отдел кадров, где он был вынужден работать.

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