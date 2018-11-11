ЦСКА всухую обыграл «Зенит»

Московский ЦСКА обыграл Зенит со счетом 2:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на столичной «ВЭБ-Арене». Счет в матче на 15-й минуте открыл Федор Чалов. Арнор Сигурдссон удвоил преимущество спустя 11 минут. А на 74-й минуте травму получил нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. «Зениту» так и не удалось отметиться взятием ворот Игоря Акинфеева.

Для Чалова мяч в игре против «Зенита» стал девятым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Форвард продолжил лидировать в списке бомбардиров турнира.

По итогам 14 туров «Зенит» лидирует в РПЛ. Команда Сергея Семака имеет в своем активе 31 очко. При этом ближайший преследователь — «Краснодар» — выиграл в матче против «Енисея» и сократил отставание от «Зенита» до пяти очков. ЦСКА с 23 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы.

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