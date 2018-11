Россия отказалась поддержать план Макрона по регулированию интернета

Фото: POOL New / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на Форуме по управлению интернетом представил план регулирования мирового киберпространства. Россия не поддержала документ, сообщает РБК.

Представленный Макроном «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве» (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace) — меморандум, который должен обеспечить мягкое регулирование интернета. В нем говорится, что участники инициативы подтверждают «приверженность тому, чтобы открытое, безопасное, стабильное, доступное и мирное киберпространство было неотъемлемой частью жизни во всех ее аспектах — социальном, экономическом, культурном и политическом».

Как отметил Макрон, существует два подхода к регулированию интернета: калифорнийский — отсутствие контроля, и китайский — полный контроль интернета государством. Однако французского президента не устраивает ни то, ни другое. По его словам, государства должны защищать граждан и от неправильного использования их данных, а также от вредного контента. Однако французский лидер признал, что реализовать положения декларации пока что крайне сложно.

Документ поддержали более 370 подписантов, из них 51 — это страны. Однако к инициативе не присоединились Россия, Китай и США. Отмечается, что несмотря на это, его подписали две российские компании — «Лаборатория Касперского» и Group-IB, а также многие крупные технологические фирмы, в частности Microsoft, Facebook, Google, Dell, SAP, IBM, Nokia, Oracle и Panasonic.

