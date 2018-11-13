Власти Подмосковья рассказали о работе с турецкими инвесторами

Специальную рабочую группу для развития отношений с турецким бизнесом создадут в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 13 ноября.

«В настоящее время на территории Подмосковья в восьми муниципальных образованиях зарегистрировано 12 компаний и фирм с турецким капиталом. Основные сферы деятельности: оптовая торговля, производство текстильных изделий, молочной продукции, строительных материалов и керамической плитки», — сказал Буцаев.

Чиновник также анонсировал участие турецких инвесторов в инфраструктурных проектах. В частности, в настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении иностранных партнеров к строительству первой очереди легкорельсового метро, рассказал Буцаев. Он уточнил, что инвестиции могут составить около миллиарда долларов.

Не исключено также участие турецкого бизнеса в развитии туристической инфраструктуры региона, добавил зампредседателя. Ранее подмосковное правительство пригласило в этот сектор французских и китайских предпринимателей.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о важности расширения инвестиционных потоков. По его словам, только в этом году в регион пришли компании из 17 стран.