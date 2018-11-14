Популярная блогерша ушла с YouTube из-за пошатнувшегося душевного здоровья

Youtube / IISuperwomanII

Известная американская блогерша Лилли Сингх (Lilly Singh), на канал которой подписано более 14 миллионов человек, сообщила об уходе с YouTube. В последнем видео девушка рассказала, что берет большую паузу в производстве роликов.

«Я собираюсь быть с вами настоящей. Я морально, физически, эмоционально и духовно истощена», — заявила Сингх. По словам блогерши, она стабильно занимается YouTube более восьми лет. Ей нравится работа, но в последнее время она перестала приносить радость.

Девушка не хотела уходить с YouTube, потому что боялась стать менее актуальной на площадке в будущем. Однако в конечном итоге она решила позаботиться о своем счастье. Тем более ей не нравились ролики, которое в последнее время выходили на канале.

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«Я могла бы быть счастливее. Сейчас я не совсем счастлива. Я не чувствую себя полностью психически здоровой. Мне нужно решить много вопросов, и я не могу постоянно закачивать контент», — поделилась Сингх.

Блогерша пока не знает, как долго ее не будет на YouTube. Она отметила, что может вернуться, когда станет чувствовать себя лучше и когда «душа будет готова это сделать».

Лили Сингх вела канал IISuperwomanII с 2010 года. Девушка записывала юмористические влоги и делала скетчи.

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