Нурмагомедов представит книгу о себе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход автобиографии. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.
По словам Нурмагомедова, работа над книгой велась на протяжении двух лет. 30-летний боец назвал автобиографию «KhabibTime». Нурмагомедов представит книгу 26 ноября.
Россиянин выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В его активе 27 побед и ни одного поражения. Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе. Он уже успел защитить титул, победив ирландского бойца Конора Макгрегора в главном поединке UFC 229. Успех позволил россиянину взлететь в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий: Нурмагомедов занял второе место после американца Дэниела Кормье.
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