Главу UFC пристыдили и призвали поблагодарить Нурмагомедова за пиар компании

Главный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев резко отреагировал на позицию главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) относительно поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мэйуэзером. Умаров выразил свое мнение в Instagram.

«Вы сейчас позарились на деньги от потенциального боя Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера. Но лучше бы сказали "спасибо" Хабибу, что он вообще распиарил ваш UFC, что именно благодаря ему про ваш промоушен вообще кто-то знает», — написал Кремлев.

Ранее 30 октября Уайт заявил, что бой между американцем и россиянином возможен исключительно по правилам смешанных единоборств (MMA). «Слушайте, если Мэйуэзер хочет драться, пускай приходит и дерется. Пускай дерется в UFC», — заявил он.

14 октября Нурмагомедов через социальные сети предложил Мэйуэзеру провести бой. Американец согласился, но подчеркнул, что готов биться по правилам бокса.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В его активе 27 побед и ни одного поражения. Мэйуэзер обладает рекордом в 50 побед. Он уже бился с представителем MMA, победив в бою по правилам бокса ирландца Конора Макгрегора.

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