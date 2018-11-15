Серена Уильямс поведала о жизни «в пузыре»

Американская теннисистка Серена Уильямс в интервью GQ рассказала, что старается оставаться «в пузыре» и не знать, что говорят о ней в обществе. Также она посчитала, что белым мужчинам позволено проявлять больше эмоций, чем черным женщинам.

Спортсменка призналась, что она удалила с телефона все социальные сети. «Я вообще не смотрю телевизор. Стараюсь сохранять себя внутри "пузыря", насколько это возможно. Я просто не хочу быть вовлеченной во мнения других людей. Пускай живут как хотят», — отметила Уильямс.

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GQ объявил американку «Женщиной года» и опубликовал на обложке ее фото с подписью «Женщина» в кавычках. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей и вызвало разговоры о ее гендерной принадлежности. В частности, один из пользователей написал: «Вы что, правда считаете, что она женщина?»

Последний раз Уильямс выходила на корт в финальном матче US Open, где проиграла японской теннисистке Наоми Осаке. Американка была наказана судьей Карлосом Рамосом за подсказки ее тренера. Из-за несогласия с решениями арбитра Уильямс устроила истерику прямо на корте, назвала судью вором и сексистом.

Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она четыре раза выигрывала золото Олимпийских игр.

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