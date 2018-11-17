Глава UFC призвал Мэйуэзера пострадать за миллионы в клетке с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на слова американского боксера Флойда Мэйуэзера, посчитавшего себя главным в переговорах с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит TMZ.

«Мэйуэзер хочет боксировать? Наш ответ — нет. Ему придется прийти к нам, где ему надерут зад. В первый раз мы пошли на его условия, теперь его черед», — заявил Уайт. Он добавил, что пока одна из сторон не сдастся, ничего не произойдет.

Материалы по теме Как завещал Конор Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером

16 ноября MMA Fighting сообщил, что Мэйуэзер считает себя вправе диктовать условия в переговорах с Нурмагомедовым. По его мнению, россиянин не в состоянии заработать девятизначную сумму за бой в октагоне.

Еще в октябре 41-летний американец отметил, что готов биться только по правилам бокса. Тогда Уайт впервые прокомментировал возможный поединок, заявив, что речь может идти только о бое в UFC.

Нурмагомедов бросил вызов Мэйуэзеру после того, как подтвердил статус чемпиона UFC в легком весе. 7 октября он победил ирландца Конора Макгрегора, который уже выходил на ринг с Мэйуэзером и проиграл.

Мэйуэзер и Нурмагомедов остаются непобедимыми. На счету американца — серия из 50 побед. Нурмагомедов одержал 27 побед и не потерпел ни единого поражения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!