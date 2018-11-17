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Европа оправдала рост военных расходов искажением истории мировых войн

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Европейские правящие партии и политики спекулируют на истории Первой и Второй мировой войны, чтобы оправдать рост военных расходов и манипулировать голосами граждан. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Проводится тезис, что их (мировых войн — прим. «Ленты.ру») катализатором и даже первопричиной стал разгул "национализма", которому сегодня противостоит евроинтеграция, обеспечивающая мир и процветание», — пояснили в российском МИД и отметили, что подобные заявления звучали на мероприятиях по случаю столетия с окончания Первой мировой войны.

По заявлению ведомства, в дестабилизации ситуации в Европе сейчас обвиняются как евроскептические партиии, так и «внешние националисты» в лице США, подрывающих единство «коллективного Запада», и России и Китая, которых «фактически сравнивают с «реваншистскими» центрально-европейскими державами перед Первой Мировой войной».

Однако, как подчеркнули в МИД, Первая Мировая война произошла из-за стремления существовавших тогда держав к европейской и глобальной гегемонии, и «недопустимо ставить знак равенства между защитой национальных интересов и национализмом». Поэтому попытки европейских лидеров обосновать наращивание военных расходов ложными историческими параллелями являются надуманными, пояснили в ведомстве.

«И уже совсем нечистоплотным представляется нам очевидное стремление использовать такого рода искусственные идеологические построения в конъюнктурных интересах развернувшейся борьбы за голоса избирателей в преддверии предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент», — заявили в МИД и подчеркнули, что национально-ориентированные силы действительно способны показать лучший результат.

13 ноября стало известно, что 11 стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов ВВП.

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию единой европейской армии для защиты от Китая, России и США. Он заявил, что «авторитарные силы снова возникают и вооружаются в границах Европы» и предостерег об опасном подъеме национализма.

14 ноября на мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. В середине октября в стране прошли парламентские выборы, в результате в Баварии в парламент впервые попала правопопулистская и антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии».

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