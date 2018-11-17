Европа оправдала рост военных расходов искажением истории мировых войн

Европейские правящие партии и политики спекулируют на истории Первой и Второй мировой войны, чтобы оправдать рост военных расходов и манипулировать голосами граждан. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Проводится тезис, что их (мировых войн — прим. «Ленты.ру») катализатором и даже первопричиной стал разгул "национализма", которому сегодня противостоит евроинтеграция, обеспечивающая мир и процветание», — пояснили в российском МИД и отметили, что подобные заявления звучали на мероприятиях по случаю столетия с окончания Первой мировой войны.

По заявлению ведомства, в дестабилизации ситуации в Европе сейчас обвиняются как евроскептические партиии, так и «внешние националисты» в лице США, подрывающих единство «коллективного Запада», и России и Китая, которых «фактически сравнивают с «реваншистскими» центрально-европейскими державами перед Первой Мировой войной».

Материалы по теме Старая беда Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой

Однако, как подчеркнули в МИД, Первая Мировая война произошла из-за стремления существовавших тогда держав к европейской и глобальной гегемонии, и «недопустимо ставить знак равенства между защитой национальных интересов и национализмом». Поэтому попытки европейских лидеров обосновать наращивание военных расходов ложными историческими параллелями являются надуманными, пояснили в ведомстве.

«И уже совсем нечистоплотным представляется нам очевидное стремление использовать такого рода искусственные идеологические построения в конъюнктурных интересах развернувшейся борьбы за голоса избирателей в преддверии предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент», — заявили в МИД и подчеркнули, что национально-ориентированные силы действительно способны показать лучший результат.

13 ноября стало известно, что 11 стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов ВВП.

Материалы по теме Европейская, единая, своя Реализуется ли идея европейской армии

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию единой европейской армии для защиты от Китая, России и США. Он заявил, что «авторитарные силы снова возникают и вооружаются в границах Европы» и предостерег об опасном подъеме национализма.

14 ноября на мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. В середине октября в стране прошли парламентские выборы, в результате в Баварии в парламент впервые попала правопопулистская и антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!