Европа оправдала рост военных расходов искажением истории мировых войн

Европейские правящие партии и политики спекулируют на истории Первой и Второй мировой войны, чтобы оправдать рост военных расходов и манипулировать голосами граждан. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
«Проводится тезис, что их (мировых войн — прим. «Ленты.ру») катализатором и даже первопричиной стал разгул "национализма", которому сегодня противостоит евроинтеграция, обеспечивающая мир и процветание», — пояснили в российском МИД и отметили, что подобные заявления звучали на мероприятиях по случаю столетия с окончания Первой мировой войны.
По заявлению ведомства, в дестабилизации ситуации в Европе сейчас обвиняются как евроскептические партиии, так и «внешние националисты» в лице США, подрывающих единство «коллективного Запада», и России и Китая, которых «фактически сравнивают с «реваншистскими» центрально-европейскими державами перед Первой Мировой войной».
Однако, как подчеркнули в МИД, Первая Мировая война произошла из-за стремления существовавших тогда держав к европейской и глобальной гегемонии, и «недопустимо ставить знак равенства между защитой национальных интересов и национализмом». Поэтому попытки европейских лидеров обосновать наращивание военных расходов ложными историческими параллелями являются надуманными, пояснили в ведомстве.
«И уже совсем нечистоплотным представляется нам очевидное стремление использовать такого рода искусственные идеологические построения в конъюнктурных интересах развернувшейся борьбы за голоса избирателей в преддверии предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент», — заявили в МИД и подчеркнули, что национально-ориентированные силы действительно способны показать лучший результат.
13 ноября стало известно, что 11 стран НАТО увеличили военные расходы до двух процентов ВВП.
6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию единой европейской армии для защиты от Китая, России и США. Он заявил, что «авторитарные силы снова возникают и вооружаются в границах Европы» и предостерег об опасном подъеме национализма.
14 ноября на мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. В середине октября в стране прошли парламентские выборы, в результате в Баварии в парламент впервые попала правопопулистская и антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии».