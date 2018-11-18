Дебошира-матерщинника сняли с рейса в Турцию

В столичном аэропорту Домодедово сняли с рейса пассажира, который устроил дебош на борту самолета, отправлявшегося из Москвы в Анталью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово привлечен к административной ответственности 31-летний уроженец Нижнего Новгорода, доставленный в дежурную часть с борта воздушного судна», — рассказала она.

Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников. Его доставили в отделение полиции в аэропорту, в отношении дебошира возбуждено дело по ст. 20.1 КоАП Российской Федерации («Мелкое хулиганство»).

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В сентябре 2018 года Министерство юстиции России разработало законопроект, ужесточающий наказание за дебош на борту самолетов. Сообщалось, что штрафы за невыполнение требований командира лайнера могут увеличить почти в 10 раз — с 2-5 тысяч до 40 тысяч рублей.

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