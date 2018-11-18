Загитова рассказала о вечере в рыданиях

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как переживала неудачу на чемпионате мира 2018 года, на котором она заняла пятое место. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

«После [чемпионата мира] я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась», — рассказала Загитова. Она отказалась уточнять, какой именно напиток был у нее в тот вечер, однако отметила, что он не был алкогольным.

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«Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела», — заметила фигуристка.

На чемпионате мира Загитова выступала в статусе олимпийской чемпионки. Она трижды упала во время произвольной программы, что не позволило ей войти в число призеров.

17 ноября Загитова победила на этапе Гран-при в Москве. За день до этого она установила мировой рекорд в короткой программе.

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