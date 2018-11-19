Заповеднику «Пасвик» подарили экспедиционный экомобиль

Компания «Норникель» подарила заповеднику «Пасвик» в Мурманской области передвижную экологическую лабораторию на базе «КамАЗа», которую можно использовать для экспедиций в труднодоступные районы, пишет «СеверПост.ru» в понедельник, 19 ноября.

«Машина вездеходная, адаптирована для северных условий и, главное, оснащена всем необходимым оборудованием для исследований», — отметил директор «Пасвика» Владимир Чижов.

Грузовик, названный «экомобилем» по своему назначению, оснащен всем необходимым для ученых оборудованием, а также дизельным генератором, насосной станции для воды, спальными местами, кухней и зоной для приема пищи членами экспедиции. Машина может принять на борт до 10 человек и использоваться в любое время года.

«За 30 лет своей профессиональной деятельности я был более, чем в 100 заповедниках нашей страны, и ни в одном не видел такого комфортного экспедиционного экомобиля», — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Первая экспедиция экомобиля запланирована на февраль будущего года года. В ней примут участие представители Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По словам представителей заповедника, машина может быть использована для анализа экологической ситуации в устье реки Ворьема на российского-норвежской границе, где возникла идея о создании нового заповедника.

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