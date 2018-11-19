Боец MMA обвинил допинг-офицера в домогательствах

Американский боец смешанного стиля (MMA) Коди Макензи рассказал о домогательствах допинг-офицера. Его слова приводит MMA Fighting.

30-летний спортсмен провалил допинг-тест, предоставив для анализа чужую мочу. После получения четырехлетней дисквалификации Макензи поделился своей версией случившегося.

«Они (представители Атлетической комиссии штата Невада — прим. «Ленты.ру») заявили, что не позволят мне выйти на поединок. Я пошел в ванную и налил воду в чашку. Но они настаивали, чтобы я мочился при них. И тогда один из членов комиссии достал свой пенис и начал махать им, двигаясь в мою сторону. Он кричал: "Смотри, это не так уж и сложно!" Я ему говорю: "Чувак, это чертовы сексуальные домогательства. Ты не можешь так поступать". Там было пять или шесть свидетелей», — утверждает боец.

Последний бой Макензи провел в октябре 2017-го, проиграв Стефано Патерно на турнире Venator FC. Всего на счету американца 27 поединков (16 побед и 11 поражений). В прошлом Макензи выступал под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и участвовал в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

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