Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы

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Алиби одного из обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавательницы в Уфе оказалось зафиксировано на видео. Кадры в пятницу, 23 ноября, публикуют «Вести».

Судя по записи, снятой на камеру видеонаблюдения, бывший полицейский Салават Галиев в момент изнасилования девушки находился в кафе.

«Видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Галиева Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению», — сказал его адвокат Ренат Амирханов.

Как сообщает ТАСС, в Следственном комитете информацию о наличии алиби у предполагаемых насильников назвали «способом защиты от предъявленных обвинений».

«Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях. Следователи продолжают проводить следственные мероприятия, направленные на установление периода совершения нападения и иных обстоятельств совершенных преступлений», — отметил представитель управления СКР по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Накануне сообщалось, что бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, могут отпустить из-под стражи уже в декабре.

Адвокаты обоих заявили, что у них есть алиби, восстановленное по камерам видеонаблюдения. В вечер совершения преступления полковник Матвеев якобы находился дома, камера зафиксировала его приезд около половины одиннадцатого. Полковник Галиев, по утверждению его друга Андрея Шрухина, до полуночи находился в кафе «Отдых», а затем уехал с водителем домой.

31 октября стало известно о задержании офицеров, которые устроили в кабинете банкет, а затем вечером вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции, якобы по служебной необходимости, попытались ее напоить, избили и изнасиловали.

2 ноября трое подозреваемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии были отправлены в СИЗО. Вместе с Эдуардом Матвеевым и Салаватом Галиевым был арестован бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району подполковник Павел Яромачук.

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